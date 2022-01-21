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21.01.2022 08:05
Рубрика: Российский автопром

Умелец из Грузии сделал сверхпроходимую Lada Niva с двигателем Opel

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

На базе классической Lada Niva, которая теперь заслуженно выпускается с шильдиком Legend, создано немало модификаций, которые отличаются повышенной проходимостью. Даже в арсенале у АвтоВАЗа есть такая - Niva Bronto. Но на этот раз предлагаем посмотреть на автомобиль жителя из Грузии.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Как сообщает портал Lada Niva Documentary, Георгий Габричидзе для своего "монстр-трака" взял Lada Niva 1993 года выпуска. Известно, что в движение внедорожник приводится двигателем Opel объёмом 2.2 литра, коробка передач тоже от Opel, а вот раздатка осталась стоковой, от "Нивы".

Мосты заменены на детали от ВАЗ-2102, применены порталы и элементы военных мостов от военных УАЗов.

Дорожный просвет демонстрируется в видео довольно интересным, но крайне небезопасным способом. Клиренс "Нивы" Габричидзе составляет 55 см.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает классическую Lada Niva Legend, её удлинённую версию в пятидверном кузове, а также модель с улучшенными внедорожными характеристиками Niva Bronto. Последняя является самой дорогой - от 961 900 рублей, трёхдверка стоит от 693 900 рублей.

#Lada