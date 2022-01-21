Умер создатель образа Незнайки, мультипликатор Бондо Шошитаишвили

20 января в Тбилиси в возрасте 82 лет ушел из жизни Бондо Шалвович Шошитаишвили, советский, грузинский режиссер-мультипликатор, сценарист и художник. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

Бондо Шошитаишвили родился 14 сентября 1939 года в Тбилиси. В 1959-м окончил Тбилисское художественное училище по специальности "художник-декоратор", в 1961-м - курсы художников-мультипликаторов при киностудии "Союзмультфильм" (мастерская Качанова и Дёжкина).

Работал художником-мультипликатором и художником-постановщиком в Мультобъединении киностудии "Грузия-фильм", параллельно обучаясь в Тбилисском государственном университете на отделении киноведения. В 1976-м дебютировал как режиссер. С 90-х работает на студии "Орби" режиссером анимационных фильмов, с 1996 года - директор студии. Руководил мастерской художников-мультипликаторов в Тбилисской академии художеств, преподавал в Тбилисском государственном университете театра и кино. Академик Российской академии кинематографических искусств.

Среди фильмов Шошитаишвили - "Самоделкин-спортсмен", "Незнайка-музыкант", "Человечки", сюрреалистическая лента с элементами эротики "Анфас и профиль", множество других. В 1991-м его "Оплеуха" получила премию "Ника" в номинации "Лучший анимационный фильм". Номинант "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ за короткометражку "Узник".