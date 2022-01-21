Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес

Легендарная латиноамериканская певица Элза Суарес умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении семьи "одной из величайших бразильских певиц всех времен" сказано, что Суарес скончалась днем 22 января в своем доме на берегу моря в Рио-де-Жанейро "по естественным причинам". Национальная богема массово скорбит в соцсетях.

Элза да Консейсао Суарес родилась 23 июня 1930 года в фавелах Рио. В шестнадцать выиграла музыкальный конкурс на радио. Несколько лет пела в ансамбле под руководством Хоакима Нельи. Первый хит - Se Acaso Você Chegasse 1959-го. В следующем году вышел одноименный дебютный альбом артистки.

Дальнейшая жизнь Суарес - череда взлетов, падений, личных драм (ее сын от футболиста Гарринчи Мануэл погиб в автокатастрофе, когда ему было десять), гонений и скандалов. Что в 70-х вынудило артистку покинуть страну и на время обосноваться в Нью-Йорке.

Громкое возвращение Суарес случилось уже в конце 90-х, ознаменованное номинацией на премию "Грэмми". Всего на счету Элзы более тридцати пластинок, последняя из которых вышла в в 2019-м.