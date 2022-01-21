В Германии выступили за скорейший запуск "Северного потока-2"

В Германии Мануэла Швезиг, глава федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, выступила за скорейшую сертификацию "Северного потока-2". "Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", - цитирует политика РИА Новости.

По словам Швезиг, экономическое взаимодействие с Москвой, и, в частности, поставки российского газа, позволят ФРГ совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

А пока голубого топлива нет в достаточном количестве, отказываться от атомной и угольной энергетики преждевременно.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок процесс сертификации "СП-2", напомнив, что данный проект направлен на обеспечение энергетической безопасности Германии.

Напомним, вторая нитка "Северного потока-2" сейчас не полностью соответствует европейским правовым нормам. Процесс сертификации затянулся. Из-за вновь образованной немецкой дочерней структуры были запрошены дополнительные документы у компании-оператора газопровода. Как только эти документы поступят регулятору, процесс сертификации должен возобновиться. В общей сложности это может занять от четырех до шести месяцев.