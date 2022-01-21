В Минпромторге оценили необходимость новых пошлин на экспорт металлов

Вводить дополнительные экспортные пошлины на металлопродукцию в России нет необходимости, так как цены находятся на относительно стабильном уровне. Такое мнение выразил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"На сегодняшний день пока задачи вводить дополнительные экспортные пошлины не видим, такой цели у государства нет, будем наблюдать и дальше мониторить цены, - сказал Евтухов ТАСС. - Вместе с Институтом макроэкономического прогнозирования делаем прогнозы по ценам на восемь недель вперед. Пока полагаем, что ситуация более-менее стабильная".

В прошлом году в России действовала временная экспортная пошлина на черные и цветные металлы, которую правительство ввело с 1 августа по 31 декабря, чтобы изъять у металлургов сверхприбыль в рамках гособорозаказа. В формулу расчета пошлины включили динамику мировых цен, которые и стали причиной появления у компаний сверхприбыли. В течение первого месяца действия пошлин цены на продукцию из этих металлов в РФ снизились.

Изъятия в пользу бюджета должны были составить более 110 млрд рублей. По оценкам вице-премьера Андрея Белоусова, высказанным еще в декабре прошлого года, продление пошлин не требуется, так как иначе они способны подорвать конкурентоспособность отечественных компаний на внешних рынках. Это оговаривалось еще при введении пошлин минувшим летом.

Вместо временных экспортных пошлин (по аналогии с налоговым маневром в сфере ТЭК) для металлургов с начала 2022 года начала действовать новая схема взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) плюс акциз на сталь с привязкой к мировым ценам.