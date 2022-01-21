В России начнут собирать китайские электромобили

В Липецкой области вновь запустят простаивающий более двух лет автозавод "Моторинвест", на котором в 2015-2019 гг. собирали автомобили Great Wall и Changan. В 2022 году на предприятии начнут выпускать электромобили марки Sokon, об этом со ссылкой на свои источники сообщает Drom.

В начале этой недели Минпромторг РФ получил две заявки на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) от потенциальных производителей электромобилей, один из которых - как раз ООО "Моторинвест".

Липецкий автозавод планирует сборку пяти моделей электромобилей Sokon, предполагается, что основной упор будет сделан на кроссоверы Seres 3 и Seres SF-5.

Первый имеет длину 4,4 м, оснащен мотором мощностью 120 кВт (163 л.с.) и способен проехать на одном заряде батареи до 405 км. У SF-5 от носа до хвоста - 4,7 м, он оснащен двумя двигателями отдачей 405 кВт (550 л.с.) и проезжает на одном заряде батареи до 1000 км.

Информации о том, когда именно начнутся продажи электромобилей Sokon и по какой цене, пока нет.

Sokon основана в 1986 году в Чунцине (в центре Китая), первоначально фирма называлась Chongqing Baxian Fenghuang. Кроме пассажирских автомобилей она производит широкую гамму легких грузовиков и фургонов. 26% акций компании Sokon принадлежат автопромышленному гиганту DongFeng Motor, 60% - семье Чжан, остальной объем котируется на бирже.