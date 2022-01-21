В смартфонах Xiaomi можно бесплатно увеличить память

Флагманские смартфоны Xiaomi получили доступ к обновлению MIUI 13.0.21, в котором реализована функция расширения памяти.

Речь идет об увеличении объема ОЗУ за счет постоянного хранилища, в котором выделяется место для файла подкачки. В результате стандартные 12 Гб оперативной памяти расширяются до 15 Гб, пишет Gizchina.

Благодаря такому подходу в оперативной памяти может разместиться больше приложений, работающих одновременно. Предполагается, что игры благодаря этому будут работать более плавно и быстрее запускаться.

Аналогичная функция уже доступна и в других Android-смартфонах, включая Samsung.