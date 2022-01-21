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В смартфонах Xiaomi можно бесплатно увеличить память

Текст:   Антон Благовещенский
21.01.2022,  
18:06
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Флагманские смартфоны Xiaomi получили доступ к обновлению MIUI 13.0.21, в котором реализована функция расширения памяти.

Речь идет об увеличении объема ОЗУ за счет постоянного хранилища, в котором выделяется место для файла подкачки. В результате стандартные 12 Гб оперативной памяти расширяются до 15 Гб, пишет Gizchina.

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Благодаря такому подходу в оперативной памяти может разместиться больше приложений, работающих одновременно. Предполагается, что игры благодаря этому будут работать более плавно и быстрее запускаться.

Аналогичная функция уже доступна и в других Android-смартфонах, включая Samsung.

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