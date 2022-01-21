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21.01.2022 13:00
Рубрика: Общество

Вирусолог считает "омикрон" не последним штаммом коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

"Омикрон"-вариант коронавируса вряд ли можно считать выходом из пандемии, уверен вирусолог, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев. В то же время, по его словам, пандемия вскоре пойдет на спад, а заболеваемость перейдет в более легкие формы.

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"Говорить о том, что "омикрон" - последняя стадия кооронавируса, абсолютно неправильно", - пояснил ученый "Интерфаксу". По его словам, сегодня никто не может дать гарантий, что не появится новый штамм.

Ранее в интервью "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила, может ли "омикрон" стать "живой вакциной".

"Некоторые особенности "омикрона" позволяют предположить, что он может оказать серьезное влияние на течение пандемии. Пока еще трудно сказать, каким именно будет это воздействие.Но возможность массовой передачи вируса может привести к новым непредсказуемым мутациям", - считает представитель ВОЗ.

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