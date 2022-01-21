"Витебская снежинка" закружит в ритмах танцев более 550 международных пар

Яркий и восхитительный венский вальс, озорной квикстеп и проникновенная румба, неукротимый джайв и огненный пасодобль, от которого перехватывает дыхание, подарят незабываемые впечатления участникам и гостям турнира по танцевальному спорту "Витебская снежинка", который пройдет под патронажем Всемирной федерации танцевального спорта.

Международный фестиваль, который уже в 36-й раз собирает в помолодевшем Витебске в ближайшие выходные дни мастеров увлекательного состязания, позволит многочисленным поклонникам грации и пластики, по мнению его организаторов, окунуться в мир прекрасного искусства и получить непередаваемые эмоции, информирует БЕЛТА.

Даже несмотря на неутихающие волны коронавирусных атак, поясняет агентство, в этом году "в соревнованиях примут участие более 550 пар юных и взрослых спортсменов из девяти стран". Кроме белорусов в турнире будут блистать представители России, Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины и ряда других стран. Кстати, "танцоры из Витебского региона будут выступать во всех номинациях", - уточнила руководитель клуба спортивного танца "Фэст" и инициатор турнира Наталья Товсташова.

Всех участников танцевального марафона, рассказала она, разделят на несколько возрастных групп - от самых юных участников, которые только делают первые шаги в этом виде спорта, до уже зарекомендовавших себя профессионалов, имеющих за плечами не один кубок по спортивным танцам. А судейская коллегия, в состав которой входят эксперты мировых классификаций, будут оценивать выходы на паркет в изящной европейской и зажигательной латиноамериканской программах.