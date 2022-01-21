Власти Египта объяснили, почему ужесточили правила въезда в страну

Одной из причин ужесточения правил въезда в Египет стали фальшивые документы о вакцинации или поддельные ПЦР-тесты у прибывающих на отдых иностранцев.

"У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну", - объяснила Гада Шаляби, заместитель министра туризма Египта.

Она отметила, что экспресс-тесты на антиген дешевле ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось, что платить за эти тесты будут сами туристы. Если у иностранца обнаружат коронавирус - его отправят на десятидневный карантин. Второй вариант - возвращение в страну вылета. Все расходы в данном случае ложатся на самих туристов, подчеркнули в консульстве РФ в Каире.

Новые правила въезда в страну начнут действовать с 22 января.