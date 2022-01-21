Военные получили первые истребители Су-30СМ2

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ первые истребители Су-30СМ2. Служить они будут в морской авиации ВМФ России.

- Боевые возможности самолетов расширились, при этом истребители сохранили все достоинства Су-30: сверхманевренность, большую боевую дальность, радар с фазированной антенной решеткой и экипаж из двух человек, позволяющий одновременно вести воздушный бой и поражать цели на поверхности, - сообщили в пресс-службе Ростеха.

Также стало известно о поставках Вооруженным силам России БМП-3, модернизированных танков Т-72Б3, ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", комплексов радиоэлектронной борьбы.

Су-30СМ - тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. Благодаря расширенному экипажу и набору радиоэлектронного оборудования он может не только эффективно работать как по воздуху, так и по поверхности, но и служить командной машиной, находя и подсвечивая цели для ведомых. Ранее сообщалось, что в 2023 году планируется завершить испытания Су-30СМ2 в топовой комплектации - с двигателями АЛ-41Ф-1С (они штатно устанавливаются на Су-35). Тяга этой силовой установки на 20 процентов выше прежних, а ресурс вырос в четыре раза.