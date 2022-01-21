Врач объяснил, как справиться с "сахарной ломкой" при похудении

Новости

Низкое давление и снег ожидают Москву в пятницу 08:27
Володин заявил о дискуссии по проекту обращения о признании ЛНР и ДНР 08:08
В МИД Казахстана осудили резолюцию Европарламента по ситуации в республике 07:53
Москвичи сдали на переработку более 20 тысяч хвойных деревьев 06:57
В Германии выступили за скорейший запуск "Северного потока-2" 06:41
В Хабаровске выявили первый случай "омикрона" 05:50
Ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой 05:40
Посол Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины 05:25
Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса 05:00
Захарова уличила госдеп США в "нечеловеческой лжи и глупости" 04:17
Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном 03:37
Власти Египта объяснили, почему ужесточили правила въезда в страну 03:18
В Сербии выявлен первый заразившийся гриппом и COVID-19 пациент 02:20
Lancet: Устойчивость к антибиотикам опаснее ВИЧ и малярии 02:00
Сенатор Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами 01:59
Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в середине февраля 01:28
ВОЗ сообщила о максимальном росте числа зараженных COVID в мире 00:54
Вашингтон разрешил странам Балтии продать Киеву комплексы Javelin и Stinger 00:31
Постпред РФ при ЕС усомнился в эффективности контактов с НАТО 20.01.2022
Песков: Есть только накачка Украины вооружениями 20.01.2022
На Украине задумались о строительстве космодрома на Черном море 20.01.2022
В Греции появятся "нетронутые" горы 20.01.2022
Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии 20.01.2022
Скульптор Рукавишников награжден орденом Александра Невского 20.01.2022
Более 1500 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 20.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 07:50
Рубрика: Общество

Врач объяснил, как справиться с "сахарной ломкой" при похудении

Текст: Анастасия Селиванова

Когда люди решают похудеть, они, как правило, выбирают самый "простой" способ - тотальное ограничение на употребление каких-либо видов продуктов, например, сладостей, или полностью исключают из рациона употребление сахара. Однако эта тактика может только навредить самочувствию и вызвать куда больший дискомфорт.

Фото: istock
Врачи назвали лучшую диету для больных диабетом

При резком ограничении потребления сахара организм лишается привычных для него углеводов, может наблюдаться упадок сил, болеть голова. Поэтому нельзя исключать сахар - нужно лишь найти ему замену, иначе человека ждет "сахарная ломка". Подобного научного термина нет, как и нет научно доказанной сахарной зависимости, однако такой дискомфорт у людей есть в первые 3-4 дня, и с ним можно успешно бороться, рассказала врач-диетолог Анна Мелехина.

"Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача - при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара. Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно. Если мы что-то у организма отнимаем, то это надо компенсировать. Причем лучше сначала дать, а потом забрать", - рассказала Мелехина радио Sputnik.

Врачи неоднократно указывали на то, что исключить из рациона сахар можно и нужно, однако человек при этом должен действовать рационально, переключаясь на полезные углеводы. Кроме усталости и головных болей при отсутствии глюкозы в крови может также появиться раздражительность, хотя если переждать первые несколько дней, то симптомы с плохих сменятся на хорошие - улучшатся сон, обмен веществ, состояние кожи и артериальное давление. Среди "заменителей" сахара врачи называли помидоры, морковь, фрукты, оливки, грецкие орехи и цикорий.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Образ жизни Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Посол Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины
В Германии выступили за скорейший запуск "Северного потока-2"
Сенатор Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
Захарова уличила госдеп США в "нечеловеческой лжи и глупости"
Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в середине февраля
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе