Врач объяснил, как справиться с "сахарной ломкой" при похудении

Когда люди решают похудеть, они, как правило, выбирают самый "простой" способ - тотальное ограничение на употребление каких-либо видов продуктов, например, сладостей, или полностью исключают из рациона употребление сахара. Однако эта тактика может только навредить самочувствию и вызвать куда больший дискомфорт.

При резком ограничении потребления сахара организм лишается привычных для него углеводов, может наблюдаться упадок сил, болеть голова. Поэтому нельзя исключать сахар - нужно лишь найти ему замену, иначе человека ждет "сахарная ломка". Подобного научного термина нет, как и нет научно доказанной сахарной зависимости, однако такой дискомфорт у людей есть в первые 3-4 дня, и с ним можно успешно бороться, рассказала врач-диетолог Анна Мелехина.

"Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача - при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара. Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно. Если мы что-то у организма отнимаем, то это надо компенсировать. Причем лучше сначала дать, а потом забрать", - рассказала Мелехина радио Sputnik.

Врачи неоднократно указывали на то, что исключить из рациона сахар можно и нужно, однако человек при этом должен действовать рационально, переключаясь на полезные углеводы. Кроме усталости и головных болей при отсутствии глюкозы в крови может также появиться раздражительность, хотя если переждать первые несколько дней, то симптомы с плохих сменятся на хорошие - улучшатся сон, обмен веществ, состояние кожи и артериальное давление. Среди "заменителей" сахара врачи называли помидоры, морковь, фрукты, оливки, грецкие орехи и цикорий.