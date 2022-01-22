Эксперт: коронавирус не остановит мировой автопром, но есть беда страшнее

- Очевидно, что дефицит новых автомобилей, который сейчас острее всего проявляется в России, Европе и США, только усугубится, - констатировал в комментарии для "РГ" автоэксперт, ведущий канала "Автотелеграм" Дмитрий Баринов.

Он отметил, что новая волна остановок автозаводов не стала для него сенсацией, а решения проблемы и восстановления баланса на авторынке он ожидает лишь к концу года. При этом главной угрозой мировому автопрому эксперт считает не очередную волну COVID-19, а пресловутый "чипогеддон":

- Возможно, с вирусом мир справится раньше. Но вот оперативно наладить поставки микрочипов вряд ли получится. Дело в том, что произошел резкий рост спроса. И не только из-за вирусных неурядиц. Сейчас даже в самых бюджетных автомобилях все больше электронных систем, которые еще два года назад были для них нехарактерными. Именно поэтому чипов требуется все больше.

Но моментально увеличить выпуск проводников технически невозможно, посетовал Дмитрий Баринов. Для запуска новых производств требуются месяцы, но, к счастью, "многие американские и европейские корпорации делают все возможное, чтобы избавить автокомпании от необходимости импортировать азиатские комплектующие". Эксперт напомнил о последних проектах в этой сфере. Так, недавно о резком росте инвестиций в производство полупроводников объявили американская корпорация Intel и немецкий концерн Bosch.

Как бы то ни было, мир, что называется, уже не будет прежним. Дефицит микрочипов и периодическая остановка крупнейших автозаводов по всему миру кардинально меняют долю разных марок в общем объеме продаж, сделал вывод эксперт.

- Бывшие лидеры очень быстро могут стать аутсайдерами. В России дефицит полупроводников помог китайским компаниям в прошлом году значительно увеличить свою рыночную долю. В этом году она продолжит стремительно расти. Разумеется, за счет падения продаж других марок, не сумевших обеспечить бесперебойные поставки комплектующих, - подчеркнул Дмитрий Баринов.