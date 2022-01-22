Японцев предупредили о возможных сильных землетрясениях в ближайшие дни

Новые сильные землетрясения могут произойти в Японии в ближайшую неделю. С таким предупреждением в субботу выступило национальное метеорологическое управление страны.

По данным специалистов, наибольшая вероятность сильного землетрясения существует в ближайшие два-три дня, передает ТАСС. Местных жителей призывают к бдительности и осторожности.

Напомним, на юго-западе Японии минувшей ночью было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. По последним данным, пострадали более 10 человек в префектурах Фукуока, Миядзами, Сага, Кумамото и Оита. Местные жители получили легкие травмы. Угрозы цунами нет.