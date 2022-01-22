На юго-западе Японии шесть человек пострадали в результате землетрясения

На юго-западе Японии, в районе префектур Миядзаки и Оита, в ночь на субботу произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, в результате пострадали не менее шести человек. Все они получили ушибы при падении или другие незначительные травмы, пишет ТАСС.

Власти угрозу цунами не объявляли. Подчеркивается, что подземные толчки не вызвали каких-либо нештатных ситуаций на местных АЭС.

Напомним, на прошлой неделе около 210 тысяч японцев получили от местных властей предписания об эвакуации из-за угрозы цунами, возникшей в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. Были также отменены внутренние авиарейсы, которые могут оказаться в зоне возможного удара стихии.