Инфекционист ФМБА: Пандемия коронавируса может завершиться к лету

Пандемия коронавируса может закончиться к лету. Такое мнение высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

По его словам, хотелось бы верить, что появление "омикрона" - признак конца пандемии. "Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться", - рассказал Никифоров РИА Новости.

Инфекционист отметил, что какая-то часть населения переболеет "омикроном" бессимптомно и даже не заметит этого. Никифоров пояснил, что сейчас отмечается достаточно большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены, это говорит о том, что эта разновидность вируса не такая тяжелая, как "дельта".

Ранее Минздрав призвал россиян минимизировать посещение общественных мест с большим количеством людей, а также дал несколько рекомендаций, как действовать гражданам на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон". По данным специалистов, важно продолжать использовать маски, тщательно и часто мыть руки, использовать антисептик, а также соблюдать социальную дистанцию.