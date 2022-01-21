Минздрав рассказал, как снизить риск заболеть "омикрон"-штаммом

Минздрав призвал россиян минимизировать посещение общественных мест с большим количеством людей, а также дал несколько рекомендаций, как действовать гражданам на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон".

"В условиях распространения нового штамма "омикрон" и циркуляции штамма "дельта" Минздрав России призывает: используйте медицинские маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми; тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком; по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать посещения невозможно, соблюдайте социальную дистанцию", - сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава (цитата по ТАСС).

Кроме того, в ведомстве напомнили, что всем людям, у которых нет медотвода, следует пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, чтобы избежать тяжелого течения заболевания в случае заражения. Заболевание ковидом почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у непривитых, говорят в Минздраве. Наиболее высокую защиту обеспечит двухкомпонентная вакцина "Спутник V" в случае первичной вакцинации в сочетании со "Спутником Лайт" при ревакцинации, заключили в ведомстве.

За последние сутки уровень заболеваемости COVID-19 установил новый рекорд - почти 50 тысяч человек. На долю "дельта"-штамма приходится 52,3% новых случаев, на долю "омикрона" и других штаммов - 47,7%. По ожиданиям правительства, "омикрон" вскоре вытеснит "дельту", а суточная заболеваемость может перешагнуть отметку 100 тысяч человек.