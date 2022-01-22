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22.01.2022 02:03
Рубрика: Общество

Инфекционист Тимаков перечислил симптомы заражения "омикрон"-штаммом

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

При заражении "омикрон"-штаммом заболевание может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Может быть один насморк - и у тебя уже "омикрон", - рассказал врач ТАСС. По его словам, если у человека сразу появляются насморк, головная боль и боль в горле, осиплость и расстройство желудка, то в данный период распространения заболеваемости - это почти 100% будет "омикрон".

Тимаков отметил, что в целом этот штамм коронавируса сопровождается различными симптомами и течение болезни может быть разнообразным. Он может протекать и в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна или в виде болей в горле.

При более выраженной клинической картине наблюдаются температурные реакции, проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. "Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических", - добавил Тимаков.

Ранее главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, что первые симптомы заболевания у зараженных "омикроном" могут появиться уже на второй день после контакта с больным. Она пояснила, что у нового штамма коронавируса инкубационный период гораздо меньше, чем у предыдущих вариантов возбудителя. По предварительным данным Роспотребнадзора, он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса - тогда он составлял в среднем 6-8 дней.

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