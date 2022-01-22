Как сделать, чтобы дворники не скрипели и чистили без пропусков

Со временем стеклоочистители в автомобиле начинают досаждать некорректной работой - появляются характерные скрипы и малоприятные разводы. Где искать причину проблемы и как с ней бороться?

Чаще всего скрежет и неравномерный, с вибрациями, ход щеток появляются из-за износа элементов конструкции стеклоочистителя. Поэтому начать нужно с выяснения того, где именно скрипит. Для этого насухо вытираем стекло, включаем стеклоочиститель на самую медленную скорость, выходим из машины, смотрим и слушаем. Затем смачиваем стекло и отмечаем, в каких секторах образуются разводы.

Заподозрив виновника, снимаем и внимательно осматриваем щетку. Чаще всего, особенно на свежих машинах, причина кроется в износе резиновой ленты, вызванной перепадом температур, химией "омывайки" и реагентов, воздействием ультрафиолета и неаккуратном обращении, таком как отрывание резинок от стекла в мороз силой. Так называемое "лезвие" резинок во всех случаях перестает быть ровным, появляются щербины, надрывы и иные повреждения.

Помните, что практически все каркасные модели и некоторые "бескаркасники" подлежат ремонту. Поэтому одним из самых бюджетных вариантов восстановления будет приобретение запасной рабочей резиновой части дворника. Ее нужно будет обрезать по длине и поставить вместо изношенной. О точной последовательности действий размещено много роликов в интернете.

Спешить с заменой резинки или щетки тем не менее не стоит. Для начала проведите ряд манипуляций, которые могут решить проблему. Начните с демонтажа и мытья резиновых элементов теплой водой с мылом. Не будет лишним также обезжирить щетки, поместив их в слабый содовый раствор, после чего тщательно промыть теплой водой. А вот использовать для протирочных целей бензин или растворитель типа уайт-спирит не рекомендуется. Эти субстанции могут смыть со щеток графитовое напыление, и в результате, когда вы вернете щетки на автомобиль, скрип может только усилиться.

Некоторые водители верят также в волшебную силу силикона. Однако если обработать силиконовой смазкой резину щеток, скрип может исчезнуть лишь на время, при этом вы можете получить и еще такую неприятную "побочку" как силиконовые разводы на стекле. На самом деле химикаты на основе силикона хороши не для реанимации щеток, а скорее для борьбы с примерзанием дворников при перепаде температур.

Отдельно отметим, что если скрипят каркасные дворники, причина может крыться в загрязнении или ржавлении шарнирных соединений. В том числе по этой причине щетка перестает как следует прижиматься к стеклу. Поэтому обнаружив на сочленениях щеток следы ржавчины или окислов, смазываем шарниры спецсоставами. Подойдет в том числе и универсальная смазка WD-40.

Однако нередки ситуации, когда проблему создают также пружины в держателях. Со временем они растягиваются, особенно в машинах тех водителей, которые регулярно поднимают щетки стеклоочистителей на ночь, чтобы те не примерзали к стеклу. Чтобы убедиться, что дело именно в этом, ради эксперимента увеличьте нагрузку на щетку - попросту надавите на нее рукой во время цикла очищения стекла. Если качество очистки улучшилось, а скрипы исчезли, имеет смысл заменить пружины на новые или хотя бы подогнуть кончики поводков по направлению к стеклу, увеличив тем самым угол атаки.

Встречается, впрочем, и обратная ситуация - когда кромки лент слишком сильно прижаты к стеклу, и скрип возникает именно из-за этого. В этом случае нужно немного отогнуть поводки от стекла, чтобы уменьшить силу нажима.

Еще одна банальная причина скрипов - ослабление крепления щетки с поводком. Причем такой сценарий не редок. Фиксаторы разбалтываются от времени, вибраций и даже от струй моющего пистолета на мойке. Соответственно проблему здесь модно решить заменой фиксаторов.

Иногда скрип дворников фиксируется лишь в одном направлении. Если это ваш случай, убедитесь, что щетка прилегает к стеклу под правильным углом. В статике гребешок должен располагаться строго перпендикулярно поверхности "лобовухи". Если это не так, для исправления ситуации можно, к примеру, попробовать подкрутить держатель и добиться нужного угла соприкосновения. Иногда данная проблема решается методом снятия резинки дворника и ее поворотом на 180 градусов.

На не новых машинах в свою очередь некачественную очистку и скрипы могут вызывать проблемы не в самих дворниках, а в механизме их привода, так называемой трапеции. Поставить такой диагноз поможет простая манипуляция - возьмитесь за основание поводка и покачайте его в горизонтальной плоскости. Если отмечается даже небольшой люфт, втулки трапеции изношены, и это они провоцируют плохое прилегание щеток к стеклу и скрипы. Для начала попробуйте смазать втулки трапеции, а если это не поможет, замените деталь на новую.

Наконец, некачественную очистку и скрип щеток могут провоцировать повреждения стекла. Микросколы, царапины и трещины не только провоцируют пропуски в поле очистки, но и резко усиливают износ щеток, работая как абразив. В этом случае менять или ремонтировать дворники нет смысла. Начать нужно с ремонта или замены лобового стекла.