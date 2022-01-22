Как жадность дилеров автомобилей может выйти им боком

Запредельные дилерские "накрутки" отпугнули часть покупателей, которые решили отложить смену автомобиля или ушли на "вторичку". В результате дилеры в будущем недосчитаются большого количества клиентов на своем сервисе, во многом обеспечивающем их выживаемость.

Ловушка для дилеров

Несмотря на тотальный дефицит и небывалый рост цен, российский авторынок в минувшем году смог показать небольшой рост впервые после лет падения. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021-м россияне купили 1 млн 667 тыс. автомобилей - на 4,3% больше, чем годом ранее.

Справедливости ради нужно отметить, что общий положительный результат обусловлен низкой базой в месяцы локдауна 2020 года. А большую часть прошлого года продажи падали вследствие негативного влияния глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т.д.

В свою очередь, эксперты агентства "Автостат" уверены: если бы не эти проблемы, российский авторынок мог показать куда лучший результат. Так, без учета дефицита, реальный рост рынка был бы в районе 15%, а если бы розничные цены были ближе к рекомендованным - общий объем купленных автомобилей мог превысить 1,8 млн единиц.

Таким образом, объем проданных автомобилей остается достаточно низким, что, в свою очередь, приведет к провалу в загрузке сервисных мощностей через 2-3 года. Это может больно ударить по экономике дилеров, но пока они об этом не думают и максимально зарабатывают на "допах". Не секрет, что в условиях тотального дефицита автосалоны просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тыс. рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте - гораздо больше миллиона.

"Начавшееся с июля 2021-го падение продаж характеризует возникший дефицит автомобилей по большинству брендов. Спрос объективно превышал предложение, и сбалансировать их позволяет только повышение цен. Да, цены существенно выросли за год, но, поверьте, они, к сожалению, не станут более привлекательными в будущем", - говорит генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий.

В свою очередь, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что из-за сохраняющегося дефицита на авторынке средний срок владения авто в России может вырасти с существующих 5 до 7 лет. По этой причине владельцы личного транспорта будут чаще обращаться в сервисные центры для технического обслуживания и ремонта, ведь чем старше машина, тем чаще возникают поломки, а соответственно, и растут затраты на техобслуживание.

Ладная рокировка

Между тем, объемы поставок и наличие автомобилей в дилерских центрах на протяжении прошлого года определяли расстановку сил в рейтинге продаж. Так, самой популярной моделью 2021-го стала Lada Vesta, которую проблемы с производством практически не затронули. А вот предыдущий бестселлер - Granta - более всего пострадал от кризиса поставок электронных компонентов и опустился на вторую строчку автомобильного "чарта", хоть и с небольшим отставанием. Возможно, такой расклад сохранится и в наступившем году, ведь к середине 2022-го на рынок выйдет рестайлинговая "Веста".

Бестселлером среди иномарок остается Kia Rio, причем более половины автомобилей этой модели пришлось на кросс-хэтчбеки Rio X. Лидерство в сегменте SUV удерживает Hyundai Creta, который в прошлом году сменил поколение.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, рестайлинговая Lada Vesta, скорее всего, будет пользоваться спросом у россиян, особенно, если АвтоВАЗ предложит ее по доступной цене. Однако в целом выход новой "Весты" не скажется на объеме продаж российской марки, учитывая, что на горизонте ближайшего полугодия нехватка комплектующих в отрасли сохранится. При этом Lada останется лидером рынка, ведь доступная стоимость отечественных моделей - одно из основных преимуществ автоконцерна, и если его не будет, продажи АвтоВАЗа могут просесть.

"В 2021 году цены повышали абсолютно все бренды, и вслед за ними дорожали автомобили на вторичном рынке. Важно не сколько раз переписывались прайс-листы и насколько процентов, а насколько увеличились ценники в абсолютных деньгах: покупатель смотрит, подорожало на 20 тысяч или на 220 тыс. рублей. Доходы россиян не растут пропорционально росту стоимости товаров и услуг, поэтому есть тренд, что всё больше клиентов рассматривают автомобиль Lada для приобретения вместо других брендов", - комментирует директор по продажам автомобилей Lada ГК "Прагматика" Надежда Голибина.

Незавидная стабильность

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, в АЕБ считают, что все негативные факторы прошлого года не будут устранены и в течение основной части 2022-го. Тем не менее, в ассоциации прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 3,3% до 1 млн 722 тыс. единиц. Таким образом, с 2015 года российский авторынок остается достаточно стабильным и находится в диапазоне от 1,4 до 1,8 млн машин.

"Динамика продаж 2022 года будет определяться объемом поставок автомобилей, разнообразием моделей и комплектаций, бесперебойной логистикой. Пока сложно оценить и дать точные прогнозы на перспективу, изменения в объемах поставок начнут происходить не раньше лета, если отрасль не столкнется с новыми трудностями. В свою очередь, обеспокоенные регулярным повышением стоимости покупатели предпочитают не откладывать покупку автомобиля. При этом у клиентов есть выбор - приобрести автомобиль из наличия/ближайшей поставки или оформить заказ, на ряд моделей очередь уже "перешла" на 2023 год", - рассказал директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

Как полагает Роман Слуцкий, на ближайшее полугодие большинство брендов останется в состоянии дефицита. По оценкам эксперта, первый квартал продемонстрирует падение продаж на 15-20%. Расти в ближайшие 3-6 месяцев по-прежнему будут в основном ведущие китайские бренды. Все участники рынка надеются, что к середине года автомобильная индустрия сможет преодолеть нехватку комплектующих и постепенно насытить рынок более широким предложением. Если это случится, то за второе полугодие российский авторынок сможет выйти из "минуса" и прийти примерно к своим прошлогодним значениям.