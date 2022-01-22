Минфин предложил скорректировать демпфер на моторное топливо с 1 июля

Топливный демпфер вскоре будет скорректирован, конкретные параметры пока обсуждаются, рассказал статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"В весеннюю сессию [Госдумы] мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", - уточнил замминистра в беседе с ТАСС. По его словам, корректировка предусматривает индексацию условной цены топлива в формуле расчета демпфера грядущим летом. "Дата - это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго", - пояснил Сазанов.

Демпфирующий механизм на топливном рынке работает с 2019 года: при высоких мировых ценах на нефть федеральный бюджет доплачивает нефтяникам, чтобы они сдерживали оптовые цены на нефтепродукты внутри России, компенсируя заводам потенциальную недополученную прибыль от экспорта бензина и дизеля. При низких мировых ценах, наоборот, нефтяники доплачивают бюджету.

Объем выплат зависит от уровня превышения индикативной, или базовой, цены, которую устанавливает государство. С 1 января этого года законодательно установлено, что индикативная цена будет расти не на 5%, как предполагалось, а на 3% по дизелю, с 2023 года - на 3% и по бензину, и по дизелю, чтобы увеличить размер выплат в пользу нефтеперерабатывающих заводов. Частично выплаты из бюджета нефтяникам компенсируются повышением для них же налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Вся схема с демпфером необходима, чтобы на сетевых (брендовых) заправках цены для автомобилистов росли не быстрее уровня инфляции по стране. Слабеющий курс рубля к доллару и в целом более высокая, чем ожидалось, годовая инфляция оказывают дополнительное давление на оптовые цены моторных топлив, в связи с чем и поднялась вновь тема индексации индикативной цены.