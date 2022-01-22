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22 января 2022 г.

Постановление правительства Мурманской области от 20 января 2021 года № 32-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 18.01.2022 № 1 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 14.01.2022 № 15-ПП), изменения, заменив в абзаце восьмом пункта 2.11 и абзаце четвертом подпункта 6 пункта 3.3 слова "по 21.01.2022" словами "по 24.02.2022".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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