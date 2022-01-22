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Рубрика: Общество

Названа категория людей, которым нужны две дозы бустера от COVID-19

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Бустерная прививка, или ревакцинация против COVID-19, обычно проводится в один этап, например, препаратом "Спутник Лайт". Однако бывают случаи, при которых есть смысл вводить два компонента, например, "Спутник V". Это необходимо для формирования полноценного иммунитета к коронавирусу в организме, но только для отдельной категории людей.

Фото: iStock
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Как правило, речь идет о людях с нарушениями здоровья. Об этом рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, иммунолог Михаил Костинов. Среди групп риска, которым требуется два компонента при ревакцинации, он называет людей с диабетом, ожирением, заболеваниями сердца, нервной системы и рака в период ремиссии. Если сделать однокомпонентный бустер, то у таких людей высок риск формирования слабого иммунитета к COVID-19.

Здоровые люди часто сами просят вводить им при ревакцинации двухкомпонентную вакцину, опасаясь, что бустерной дозы недостаточно для защиты от коронавируса, однако стоит ли это делать, может решить только лечащий врач на основании возраста, заболеваний и переносимости прививок, предупредил иммунолог в беседе с радио Sputnik. "Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад", - заключил он.

В России ревакцинацию от коронавирусной инфекции рекомендуется проводить через полгода после последнего контакта с вирусом (прививки или перенесенного заболевания), и разрешено при наличии вакцин выбрать любую. При этом известно, что однократного бустера в этом случае достаточно для выработки антител у здоровых людей, а также для защиты от тяжелого течения заболевания. Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина ранее рассказывала, что можно выбрать для ревакцинации "Спутник V", сделать первый укол и через 21 день оценить уровень антител. Если он достаточный, то от второго компонента можно отказаться.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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