Первая партия боеприпасов из США прибыла на Украину

Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, сообщило американское посольство в Киеве.

"Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 90,7 тонны летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины", - написало в Twitter диппредставительство.

Ранее представитель Госдепартамента США информировал, что Вашингтон намерен продолжать отправку Украине новой военной помощи и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.

Российская сторона неоднократно призывала прекратить поставки вооружения Киеву. "Конечно, страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия", - заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке республики при попустительстве западных стран. По данным Foreign Policy, США поставили Киеву военной помощи на 2,5 миллиарда долларов, начиная с 2014 года.