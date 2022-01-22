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22.01.2022 10:13
Рубрика: В мире

Посольство США в Киеве намерено эвакуировать персонал из Украины

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Посольство США в Киеве попросило у Госдепартамента разрешить техническому персоналу и их семьям уехать из Украины, сообщает телеканал CNN.

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"Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, "скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе", - цитирует РИА Новости издание.

CNN, ссылаясь на источник, близкий к украинскому правительству, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский при обсуждении этой темы с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал эвакуацию "чрезмерной реакцией".

Ранее Bloomberg информировало, что США обдумывают перспективы эвакуации членов семей американских дипломатов на Украине.

Вашингтон продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном обратил внимание на то, что "украинский вопрос требует пристального внимания, но не сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности".

Вашингтон обещал передать письменные ответы на предложения Москвы по стратегической стабильности, которые содержат три ключевые элемента: отказ от расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, возвращение блока к конфигурации на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года.

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