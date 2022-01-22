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Рубрика: Власть

Пушков призвал прекратить уступки для Молдавии по газу после слов Санду

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на антироссийское заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что якобы из-за РФ случился конфликт в 1992 году в Приднестровье.

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Какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Такой вопрос задал российский сенатор в своем Telegram-канале, добавив, что Москва и так была чрезмерно корректна.

По словам Пушкова, подобные высказывания Санду разжигают враждебность к России. После этих заявлений нет никаких причин входить в сложное финансовое положение молдавских властей. "За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги - ее дело, не наше", - заключил сенатор.

В вопросе поставок российского газа в Молдавию отсутствует политическая составляющая. Об этом на днях заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, газ поставляется, он должен оплачиваться. "Здесь нет двойного дна никакого", - отметил Песков.

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