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22.01.2022 05:15
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о "неприличной жаре" в Сибири в январе

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Положительная температурная аномалия в Сибири до конца января будет достигать 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что данная аномалия нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.

Фото: Денис Кожевников/ ТАСС
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По словам метеоролога, по северному побережью европейской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей, пишет РИА Новости. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны, а такой длительный процесс наблюдается редко.

До конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. Подобное явление наблюдалось зимой 2019-2020 годов. "Не скажу, что это становится нормой, но перенос зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться чаще", - отметил Вильфанд.

Синоптик рассказал также, что вместо привычных -50 градусов в Туве морозы будут достигать только -25, в Мирном -32. Это просто неприличная жара, считает Вильфанд. Он добавил, что это будет средняя температура за декаду, и сейчас она такая же высокая.

Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в Москве в ночь на пятницу, продолжится и в субботу. За сутки 22 января сможет выпасть до 4 см осадков. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По данным метеоролога, с воскресенья в столице ожидается кратковременная передышка в осадках. К понедельнику в столичный регион придет новый циклон, температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

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