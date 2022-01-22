Под Омском неизвестный зарезал семью из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Неизвестный жестоко расправился с супругами и их десятилетней дочерью. Еще двум детям удалось спастись.

По предварительным данным, сегодня под утро в один из частных домов в селе Юрьевка ворвался неизвестным мужчина с ножом и напал на спящую семью. Двоим детям - 14-летней девочке и ее 6-летнему брату удалось спастись, убежав из дома к соседям. Мужчина зарезал 38-летнего главу семьи, его 35-летнюю супруги и их дочь и скрылся.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Известно, что многодетная семья характеризуется в селе положительно. Следователи рассматривают различные версии случившегося. Ведется поиск злоумышленника.