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22.01.2022 12:05
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти подростки раздели сверстника и поставили на колени на снег

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Гатчинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту издевательств над 14-летним подростком. Юношу избили, раздели и поставили на колени на снег, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

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Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство". Пока следователям известно следующее.

19 января в одном из парков на территории Гатчинского района группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет напала на юношу. Его сильно избили, в частности, следователи говорят о том, что подростка били ногами по голове.

Затем его заставили снять верхнюю одежду и встать на колени на снег.

Сейчас следователи выясняют всех участников нападения. Пострадавшему подростку оказывается медицинская помощь.

Стоит отметить, что недавно в Ленинградской области следователи уже вмешивались в подростковые конфликты. Тогда группа школьников избила девочку-сироту.

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