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22.01.2022 11:51
Рубрика: Происшествия

В Петербурге СК начал расследование об игнорировании 20 барами QR-кодов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге минувшей ночью представители силовых структур и санитарных ведомств проверили 20 заведений общепита, которые работали ночью и не проверяли у посетителей QR-коды.

Фото: Максим Киселев/ТАСС
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По факту масштабных нарушений возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Расследование ведет Следственный комитет по Петербургу, сообщили в ведомстве.

Сейчас в Северной столице действует ряд ограничений для предприятий общепита. В частности, им запрещено принимать посетителей с 23.00 до 6.00, а у всех посетителей администрация обязана проверять антиковидные документы. У граждан до 60 лет должны быть QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании или же медотвод со свежим ПЦР-тестом. Посетителям старше 60 лет можно предъявить справку из поликлиники.

Но, как выяснили правоохранительные органы, в ряде заведений продолжают работать по ночам и никаких документов у посетителей не проверяют. Причем, в самих барах даже и не скрывают, что нарушают запреты, некоторые открыто пишут об этом в соцсетях.

Составив список из 20 баров, в пятницу после 23.00 сотрудники полиции, СК, ряда комитетов Смольного, Роспотребнадзора и Росгвардии отправились на прогулку по злачным местам. Интернет не ошибался, заведения работали.

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Во всех барах сотрудниками силовых и санитарных ведомств было обнаружено 103 посетителя. На них составили протоколы об административных правонарушениях. 32 протокола оформили на сами предприятия общепита. В СК по Петербургу говорят, что нарушения выявлены множественные. Сейчас бары закрыты. Их владельцам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за несколько часов до рейда силовиков по барам комитет по здравоохранению Петербурга провел брифинг, где были озвучены весьма тревожные прогнозы: коронавирус стремительно распространяется по Северной столице, на следующей неделе ждут уже более 10 тысяч заболевших в сутки. В связи с этим власти города попросили петербуржцев по возможности максимально ограничить социальные контакты.

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