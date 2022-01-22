В Смольном рассказали, как пациенты с COVID-19 смогут ходить в поликлиники

В Петербурге пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией разрешат посещать поликлиники. Председатель комздрава Северной столицы Дмитрий Лисовец рассказал на своей странице "ВКонтакте", как будет организован этот процесс.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге очень сложная. Накануне в городе было подтверждено 5692 новых случая болезни и Лисовец давал прогноз, что 22 января в Северной столице может быть до семи тысяч заболевших. Но реальность оказалась жестче - подтвердился 8451 случай.

Чтобы направить максимальные силы на помощь пациентам с коронавирусом, в Петербурге временно приостановили оказание плановой медпомощи. Исключение сделано для беременных женщин, онкопациентов. На экстренную медпомощь запрет не распространяется, то есть, травматология, например, работает в обычном режиме.

Лисовец отметил, что с понедельника поликлиники смогут принимать пациентов с легкими формами ОРВИ. Раньше, напомним, при любом признаке вирусной инфекции гражданам рекомендовалось надеть маску и вызвать врача на дом. Но заболевших слишком много, поэтому, говорит Лисовец, с ОРВИ снова разрешили ходить на прием.

Забор мазков на коронавирус будет производиться в инфекционных боксах поликлиник. У пациентов будут измерять сатурацию, возьмут анализы крови и выдадут бесплатные лекарства.

Но изменится маршрутизация. Пациентам с ОРВИ нужно будет заходить с одного входа, всем остальным - с другого. Потоки пациентов не должны пересекаться. Таким образом, в комздраве рассчитывают, что люди, которые пришли, например, сделать рентген после перелома не будут сидеть в той же очереди, что и пациенты с подозрением на коронавирус.

Если поликлиника маленькая и там только один вход и коридор, то пациентов с ОРВИ там принимать не должны.

При этом по-прежнему сохраняется запрет на пользование пациентам с коронавирусом общественным транспортом. Если медучреждение находится не в шаговой доступности или пациент в силу своего самочувствия не может дойти до поликлиники самостоятельно, то ему следует вызвать врача на дом. Исключение сделано для автолюбителей, они могут доехать до врача на личном транспорте.

По оценкам Лисовца, подъем заболеваемости в городе продлится 4-5 недель.