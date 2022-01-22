Аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада

Главную воздушную гавань Краснодара - международный аэропорт Пашковский - закрыли до 15 часов дня. Причиной для этого стали непрекращающиеся осадки. Снег засыпал взлетные полосы, сейчас его расчищают наземные службы. Как сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортом, часть рейсов была задержана, либо направлена на запасные аэродромы.

- Аэропорт Краснодара продлил закрытие до 15:00 в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов, - отметили в компании.

Аэропорт закрыли в 4 часа утра 22 января. Всего задержано 15 рейсов. Самолеты из Москвы, Омска и Челябинска отправили на запасной аэродром в Минеральные Воды (342 километра от Краснодара). Два рейса - в Брянск и Минск - были отменены.

Ранее сообщалось, что в 34 муниципалитетах Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. В Славянске-на-Кубани обильные осадки подтопили 36 придомовых территорий, а на трассе под Новороссийском временно перекрыли движение транспорта.