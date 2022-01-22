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22.01.2022 10:31
Рубрика: Происшествия

На Кубани дождь и снег привели к подтоплениям и закрытым дорогам

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Краснодарском крае из-за обильных осадков объявлен режим повышенной готовности. Сильные дожди затопили частные территории, заявили в региональном управлении МЧС России.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Так в ночь с 21 на 22 января в Славянске-на-Кубани обильные осадки привели к тому, что подтопленными оказались 36 придомовых территорий. При этом в жилые постройки вода не попала, эвакуация людей не потребовалась.

На перевале "Волчьи ворота" под Новороссийском, где проходит федеральная дорога, выпал мокрый снег, поэтому этот участок трассы не смогли преодолеть два большегрузных автомобиля. Чтобы справиться с ситуацией и вытащить застрявшие автомобили, дорожные службы временно ограничили там движение.

Дорога Крымск - Джигинка, а также одна из улиц в станице Анапской оказались под водой.

Сейчас экстренные службы устраняют последствия непогоды и предупреждают, что обильные осадки продлятся 24 января. А в горах Краснодарского края будет лавиноопасно.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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