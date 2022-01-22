На Кубани дождь и снег привели к подтоплениям и закрытым дорогам

В Краснодарском крае из-за обильных осадков объявлен режим повышенной готовности. Сильные дожди затопили частные территории, заявили в региональном управлении МЧС России.

Так в ночь с 21 на 22 января в Славянске-на-Кубани обильные осадки привели к тому, что подтопленными оказались 36 придомовых территорий. При этом в жилые постройки вода не попала, эвакуация людей не потребовалась.

На перевале "Волчьи ворота" под Новороссийском, где проходит федеральная дорога, выпал мокрый снег, поэтому этот участок трассы не смогли преодолеть два большегрузных автомобиля. Чтобы справиться с ситуацией и вытащить застрявшие автомобили, дорожные службы временно ограничили там движение.

Дорога Крымск - Джигинка, а также одна из улиц в станице Анапской оказались под водой.

Сейчас экстренные службы устраняют последствия непогоды и предупреждают, что обильные осадки продлятся 24 января. А в горах Краснодарского края будет лавиноопасно.