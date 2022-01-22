На Кубани арестовали тиктокера, обвиняемого в убийстве и разбое

Первомайский районный суд постановил заключить под стражу до 20 февраля 44-летнего жителя Темрюкского района Кубани. Мужчину обвиняют сразу по нескольким тяжким статьям - убийство, разбойное нападение и применение насилия, опасного для жизни полицейских. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, обвиняемый находился в международном розыске.

Сам мужчина прославился в соцсети TikTok. Он выкладывал туда короткие видео со своей женой и тещей и добился определенной известности.

- Из материалов, представленных суду следует, что в декабре 2020 года обвиняемый с целью совершения разбойного нападения незаконно проник в дом жителя станицы Ахтанизовской Темрюкского района и из огнестрельного оружия произвел в него не менее пять выстрелов, от которых мужчина скончался, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

После расправы, обвиняемый забрал деньги и ценности и скрылся. Спустя несколько месяцев, в апреле 2021 года, полицейские в Анапе хотели проверить у него документы, но мужчина открыл по ним огонь - несколько раз выстрелил в их сторону и ушел от погони. В результате были ранены несколько полицейских.

В пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю уточнили, что обвинения мужчине предъявили заочно, так как он скрылся от органов предварительного следствия. После задержания обвиняемый признал вину в ходе следствия. Он также подозревается и в других преступлениях - в кражах и незаконном хранении оружия.

Сейчас следствие собирает улики и устанавливает обстоятельства всех совершенных тиктокером преступлений.

Как сообщалось ранее, мужчину, подозреваемого в убийстве и других преступлениях, задержали несколько дней назад в Краснодаре. Он скрывался в одной из квартир в Юбилейном микрорайоне.