В Ростовской области разрешили смеяться в ЗАГСе

В Ростовской области снят официальный запрет на смех во время торжественной церемонии бракосочетания в ЗАГСе. Это связано с большим общественным резонансом, вызванным введенными ранее правилами.

Территориальное управление ЗАГС изменило документ о Порядке проведения торжественной церемонии, исключив восклицания и смех из списка запретов.

Согласно новой формулировке, в помещениях органов ЗАГС запрещены громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке.

Ранее "РГ" сообщала о принятых региональными властями изменениях, касающихся брачной церемонии. Однако население не разделило инициативы. А новость вышла далеко за пределы донского региона, вызвав бурные обсуждения.