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22.01.2022 02:40
Рубрика: Власть

Рябков: США и Запад следуют сформулированной РФ повестке по безопасности

Соединенные Штаты и Запад сегодня следуют повестке, которую сформулировала Россия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, оценивая диалог по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Те задачи и рубежи, на которые необходимо выйти, какое-то время назад не рассматривались в практическом плане. Сейчас, по словам Рябкова, работа над этим идет в повседневном режиме. Повестка сформулирована Москвой, и США, а за ними коллективный Запад, следуют ей.

"Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу", - цитирует ТАСС выступление замминистра на телеканале "Россия 24". Дипломат добавил, что российские власти будут добиваться более надежного обеспечения безопасности нашей страны.

Напомним, накануне состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Встреча продлилась полтора часа. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров сообщил, что США пообещали на следующей неделе передать письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом он заметил, что у США и некоторых стран НАТО "плоховато" с выполнением обещаний.

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