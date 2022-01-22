Студентке МГУ Алисе Тепляковой предложили другие формы обучения

"Эксперимент" над девятилетней студенткой факультета психологии МГУ Алисой Тепляковой было бы разумно остановить и "рассмотреть другие виды обучения ребёнка", например, в школе юного психолога.

С такой инициативой выступил член Совета по правам человека, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.

"Нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием", - заметил Асмолов в интервью РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова "делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и помочь ребенку". Таким образом, значимость вопроса, поднятая и на региональном, и на федеральном уровнях, как полагает слен СПЧ, помогает найти выход из непростой ситуации, на который "можно рассчитывать в ближайшие месяцы". Александр Асмолов предложил рассмотреть иные виды обучения, кроме формального на факультете психологии МГУ, например, в школе юного психолога.

"Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться", - заметил он. - Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне".

Кроме того Асмолов сообщил о том, что прорабатывается вопрос создания комиссии, которая рассмотрела бы системные вопросы в сфере образования, в частности, об индивидуальном образовании и поддержке детей с теми или иными формами общей или специальной одарённости.

До этого на психологическом факультете МГУ рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посещала очные занятия. Ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении - пройти шестилетний курс за два года. Однако отец девочки-студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете подтвердили, что в случае успешной сдачи сессии Алиса Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.