Су-35 ВКС РФ отработают в Беларуси полеты на максимальную дальность

Истребители Су-35 Восточного военного округа начали перелет в Беларусь для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило Минобороны РФ.

Летчикам предстоит отработать полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы и подготовку самолетов к новым вылетам с помощью местных специалистов. Также в Беларусь рамках учений переброшены зенитные системы С-400 и "Панцирь".

Проверка сил реагирования пройдет в два этапа. В течение первого до 9 февраля будет выполнена переброска и создание группировок сил на белорусской территории, организация охраны воздушных границ и важнейших объектов РБ. С 10 по 20 февраля состоится совместное учение "Союзная решимость-2022" с отработкой отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства, рассказали в российском военном ведомстве.

Маневры пройдут на полигонах Брестский, Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, и Осиповичский, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.