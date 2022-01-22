Умер знаменитый актер Арнис Лицитис

Ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис. Артиста не стало на 77-м году жизни.

Об утрате в Facebook сообщил друг Лицитиса, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. В 1970-м окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола. Поочередно работал в нескольких театрах: Рижском академическом театре драмы, Валмиерском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя, Рижском русском драматическом театре. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.

В кино дебютировал в 1965-м, сыграв Арамиса в картине "Двадцать лет спустя" Аиды Манасаровой и солдата в "Заговоре послов" Николая Розанцева. Фильмография актёра насчитывает около 120 проектов - такие, как "Русь изначальная", "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь", "Затерянный в Сибири", "Мираж", "Страшное лето", "Узник замка Ив", "Мужской сезон: Бархатная революция", "Каменская", "Возвращение Турецкого", "Диверсант", "Ранетки" и многие другие.