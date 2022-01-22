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22.01.2022 01:36
Рубрика: В мире

В Палату представителей США внесен проект о санкциях против России

Председатель международного комитета Палаты представителей США демократ Грегори Микс внес на рассмотрение законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Текст документа идентичен предложенной ранее сенатской версии проекта, отмечает ТАСС. В документе среди прочих содержатся инициативы о введении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Для принятия документа его должны утвердить обе палаты Конгресса. Только после этого он поступит на подпись президенту страны.

Ранее сообщалось, что в Кремле уже считают нецелесообразным комментировать каждый предлагаемый в США проект санкций против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эти инициативы назвал "упражнениями американских законодателей". "Чем больше подобных проектов, абсурдных по своему содержанию и предлагаемым мерам, тем больше эти идеи девальвируются", - подчеркнул он.

В мире США Россия и США Санкции и антисанкции

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