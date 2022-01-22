В парламенте РФ оценили угрозы о военных мерах США

В Госдуме и Совфеде прокомментировали американские заявления о том, что в Вашингтоне рассматривают в том числе военные меры против России в случае эскалации вокруг Украины. Политики не придали таким угрозам серьезного значения.

Ранее об этом предупредила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, которого цитирует РИА Новости, констатировал, что Штаты такими заявлениями повышают градус напряженности на мировой арене. Сначала в Вашингтоне говорят о санкциях, а теперь - и о военных мерах в отношении России.

Очередные угрозы, предполагает он, возникают на фоне переговоров РФ с США и НАТО по вопросам стратегической стабильности. Напомним, что эту тему обсудили в Женеве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Таким образом, угрозы выполняют роль своеобразного информационного фона, резюмировал депутат.

Он усомнился, что "Штаты реально захотят узнать, чего стоит ответ России на серьезные меры с их стороны", и высказал мнение, что американские власти просто "сотрясают воздух".

Заявление постпреда США является абсолютно безответственным, однако вряд ли такие меры будут осуществлены, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. И в первую очередь такая политика не на пользу самим США, сказал Цеков.

Сенатор тоже уверен, что дальше слов дело здесь не пойдет.