Вильфанд рассказал о понижении температуры в центре европейской части РФ

Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов - Татьянин день, который отмечается 25 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник температура снизится до значений, близких к норме и даже чуть ниже. Аномалия будет составлять 1-2 градуса ниже нормы. "Приблизится антициклон, ветер будет слабый, днем будет около десяти градусов", - цитирует РИА Новости метеоролога. Ночью температура опустится до минус 10-11 градусов.

Вильфанд добавил также, что на севере европейской части России в выходные, а также в первой половине следующей недели будет тепло, температура - на 6-8 градусов выше нормы.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Краснодаре введен режим повышенной готовности. Как говорится в постановлении, которое в пятницу подписал мэр столицы Кубани Андрей Алексеенко, документ будет действовать с 21 по 24 января. Причина введения режима повышенной готовности - резкое ухудшение погоды: по прогнозу синоптиков, в Краснодаре ожидаются мощные ливни, снегопад, град и сильный ветер.