Врач-дерматолог предупредил об опасном последствии "омикрона" для кожи

Заболевание коронавирусом, в частности штаммами "омикрон" и "дельта", может спровоцировать проблемы с кожей. Об этом предупредила врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева.

"Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, - это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко", - пояснила врач в беседе с М24. На втором месте по частоте - так называемая коронавирусная крапивница, отличить которую от обычной можно через анамнез пациента, говорит Вертиева.

"Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний, - напомнила врач. - Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи".

В начале пандемии новой коронавирусной инфекции врачи сообщали, что некоторые кожные симптомы могут сигнализировать о заражении COVID-19. Среди них называли внешние проявления якобы обморожения, везикулярные высыпания аналогичные ветрянке, а также крапивницы с зудом и шелушением. Как правило, эти симптомы характеризовали тяжесть заболевания - от легкого к тяжелому.

В ноябре прошлого года медики подтвердили, что кожные высыпания все еще остаются одним из признаков заражения: примерно у 20% пациентов с COVID-19 были так называемые ковидные пальцы - покраснение и отек кончиков пальцев рук и ног с пузырьками и гнойниками (все тот же аналог обморожения). Теперь чаще всего этот симптом наблюдается у детей.