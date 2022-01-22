WSJ: Германия заблокировала поставки своего оружия из Эстонии на Украину

Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями. Такую информацию в пятницу распространила газета The Wall Street Journal.

В Берлине настаивают, что передача ранее полученных от Германии вооружений третьим странам возможна только после получения специального разрешения, которого в данном случае нет, пишет ТАСС.

Ранее ряд европейских стран начали поставки на Украину современных вооружений. США разрешили прибалтийским странам передать Киеву американские вооружения, в том числе противовоздушные и противотанковые ракетные комплексы. Однако Германия заявила, что поставлять вооружения Украине не будет.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель блокировало в НАТО поставки оружия Украине. По данным немецкого издания BILD, Германия и Нидерланды с мая 2021 года блокировали оставку Украине примерно 90 высокоточных винтовок "Barrett M82" из США и 20 систем "EDM4S-UA" против БПЛА из Литвы. Это вооружение ранее было оплачено Киевом через натовское агентство Nato Support and Procurement Agency (NSPA). Отмечалось, что автором блокировки поставок был Берлин, который привлек на свою сторону голландцев.