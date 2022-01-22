Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 декабря о санкциях против трех российских компаний. Соответствующий указ был подписан в пятницу.

Под санкции попали и физические лица, передает ТАСС. Ограничения вводятся на пять лет. В частности, они предусматривают блокировку активов и остановку финансовых операций.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент Украины демонстрирует недальновидность, призывая США к скорейшему введению санкций против России. По его словам, это характеризует Зеленского как "недалекого" политика, который не осознает рисков проводимой им политики.