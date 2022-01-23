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23.01.2022 11:59
Рубрика: Общество

"Безнадежный сладкоежка": Названо 6 признаков опасного пристрастия к сахару

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Присутствие большого количества сахара и сладостей в ежедневном рационе не прибавляет организму здоровья, а в некоторых случаях может привести к чрезмерной зависимости. Сахарный "допинг" может стать проблемой, и чтобы перебороть потребность съесть сладкое, может потребоваться около месяца.

Фото: istock
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Понять, есть ли у вас симптомы "безнадежного сладкоежки", поможет перечень из шести признаков, говорит врач-диетолог, терапевт Наталья Сычева. По ее словам, всего есть два типа пристрастившихся к сладостям, и их пищевое поведение может рассказать о многом.

Первый тип сладкоежек - это те, у кого в шкафу обычно спрятаны конфеты одной любимой марки, они едят сладкое утром или в обед, четко знают "свою дозу", могут отказаться от сладостей без проблем, у них нет чувства вины при переедании и раз в месяц они могут съесть даже полторта, не испытывая потом "ломки".

Второй тип - это те, кто хранит сладкое везде (дома, на работе, в машине), знают самые "сладкие" места в городе, часто получают в подарок сладости, любой прием пищи завершают десертом, часто едят сладкое в течение суток и при этом пьют несладкий чай, так как не держат дома рафинад.

Чем чаще и больше сахара поступает в кровь, тем тяжелее от него потом отказаться. У некоторых может появиться "ломка", которая вызывает головокружение, тошноту, бессонницу, тремор и раздражительность. При этом если выдержать 2-4 недели без сладостей, то эти симптомы постепенно угаснут, рассказала Наталья Сычева порталу "Доктор Питер".

При резком ограничении потребления сладостей врачи рекомендуют искать замену привычным углеводам и переключаться на цельнозерновой хлеб, макароны, рис, картошку. Так организму будет легче справиться с переменами. Также следует помнить, что избыточное употребление сахара и сладостей сопряжено с набором лишнего веса, и такие люди больше расположены к сахарному диабету второго типа, эффективного лечения которого до сих пор нет.

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