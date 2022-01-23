Чем новая волна коронавируса грозит автопрому

Мировой автопром, который еще не решил пресловутую проблему дефицита микрочипов, вновь столкнулся с серьезной угрозой. Источником в который уже раз стал коронавирус, а конкретно его новый штамм "омикрон". Но теперь, кажется, ситуация намного серьезнее, чем в тот момент, когда пандемия только начиналась и автозаводы закрывались чуть ли не "на всякий случай". Сейчас останавливать конвейеры приходится из-за нехватки персонала, выбывающего из-за резкого роста заболеваемости.

Наглядный пример подает Япония, где всю неделю бьют рекорды по числу заражений. Так, Toyota была вынуждена прекратить работу 21 производственной линии на 11 из 14 своих заводов в стране. Вынужденный простой продлится минимум до 24 января. И если раньше в Toyota ожидали, что план производства в первый месяц 2022 года из-за проблем с полупроводниками будет недовыполнен на 20 тысяч авто, то теперь сокращение объемов составит 47 тысяч единиц продукции, пишет Nikkei Asia. Пострадают и российские потребители, поскольку под секвестр попали поставляемые к нам Toyota Land Cruiser 300. В компании предупредили клиентов, что очередь на этот внедорожник растянется… на 4 года.

Под ударом пандемии оказались и другие японские автобренды. Производство пришлось сократить "дочке" Toyota - Daihatsu Motor. Поводом стало заражение коронавирусом около тридцати рабочих на предприятии в префектуре Сига. У Honda, Nissan и Suzuki кадровая ситуация полегче. Но болезнь "выкосила" персонал их поставщиков. В итоге все три компании работают на 70-90% от плановой мощности. "Мы ожидаем, что рынок восстановится, но ситуация с коронавирусом неопределенная, и нам нужно быть готовыми", - заявил агентству Bloomberg генеральный директор Nissan Макото Учида.

Проблемы начались как раз в тот момент, когда промышленники начали говорить о восстановлении японского автопрома. В ноябре рост производства в этом секторе составил 40% в годовом сравнении. Впрочем, эксперты Financial Times еще до остановок заводов призвали к осторожным прогнозам. "Неясно, насколько может вырасти производство, учитывая потенциальное влияние варианта "омикрон" на цепочку поставок", - заявил экономист Barclays Securities Japan Казума Маэда. Он также напомнил о замедлении экономического роста в Китае, который грозит падением спроса на машины.

В самом Китае столкнулись с "омикроном" и даже закрыли одно из предприятий той же Toyota в Тяньцзине. Но здесь главной угрозой автопрому по-прежнему считают дефицит полупроводников. Как передает Automotive News, представитель министерства промышленности и информатизации КНР Луо Цзюньцзе призвал "ключевые отечественные предприятия увеличивать инвестиции и способствовать росту мощностей всей цепочки производства чипов".

"Очевидно, что дефицит новых автомобилей, который сейчас острее всего проявляется в России, Европе и США, только усугубится. Решения проблемы и восстановления баланса на авторынке ожидаю к концу года, - говорит ведущий канала "Автотелеграм", автоэксперт Дмитрий Баринов. - Возможно, с вирусом мир справится раньше. Но вот оперативно наладить поставки микрочипов вряд ли получится. Произошел резкий рост спроса, и не только из-за вирусных неурядиц. Сейчас даже в самых бюджетных автомобилях все больше электронных систем, которые еще два года назад были для них нехарактерными. Поэтому чипов требуется все больше. А моментально увеличить выпуск проводников технически невозможно. Требуются месяцы для запуска новых производств".

47 тысяч автомобилей недовыпустит Toyota только в январе

По словам Баринова, периодическая остановка крупнейших автозаводов по всему миру кардинально меняют долю разных марок в общем объеме продаж.

"Бывшие лидеры очень быстро могут стать аутсайдерами. В России дефицит полупроводников помог китайским компаниям в прошлом году значительно увеличить свою рыночную долю. В 2022-м она продолжит стремительно расти. Разумеется, за счет падения продаж других марок, не сумевших обеспечить бесперебойные поставки комплектующих", - констатировал эксперт.