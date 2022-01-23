Что делать, если во дворе дома постоянно паркуются грузовики

Жители многоквартирных домов нередко жалуются, что после возвращения домой вечером во дворе негде припарковаться. Одна из причин - парковочные места заняты фургонами, такси, машинами каршеринга, а то и вовсе большегрузами. Куда жаловаться, и есть ли шанс очистить дворы от таких "захватчиков" придомовой территории?

Проблема забитости парковок не только в центре мегаполисов, но даже и в спальных районах в последнее время усугубилась. В стремлении изгнать из дворов "пришлый" транспорт жилые товарищества устанавливают на въезде в придворовые территории шлагбаумы и создают списки реальных автовладельцев, выдавая пропуски и карты-транспондеры.

Однако такие меры, увы, не всегда способны решить проблему. Все дело в том, что многие жильцы на поверку оказываются индивидуальными предпринимателями, которые, пользуясь ключом-картой, проезжают во двор, к примеру, за рулем такси, оформленные на них для осуществления коммерческой деятельностью.

Нередко на огороженных шлагбаумами дворовых территориях скапливается также немало легких коммерческих грузовиков типа "ГАЗелей", Volkswagen Transporter и Ford Transit. По большей части такой транспорт принадлежит опять-таки ИП, проживающим в этом доме и въезжающих на территорию, используя свой электронный пропуск.

Возникает логичный вопрос - можно ли освободить дворовые парковки от такой коммерческой техники и если да, куда жаловаться? Чтобы расставить все точки над i, поясним, что относительно описанной ситуации говорит закон. Прежде всего, пункт 17.2 ПДД гласит:

"В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест".

Это означает, что при обнаружении на вашей парковке большегрузов (как правило, это длиннобазные цельнометаллические LCV с полной массой более 3,5 т) у вас есть все основания вызвать наряд ГИБДД и зафиксировать нарушение, за которое предусмотрен штраф 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1500 рублей в регионах (ст.12.28 КоАП). Однако, если полная масса фургона меньше 3,5 т, выдавить такой автомобиль с дворовой парковки с помощью сотрудников ГИБДД не получится.

Упомянем также важный приказ Минтранса №199 от 17.05.2018 года. В нем черным по белому написано, что "создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки не допускается".

Эти положения вступили в силу в 2020 году и распространяются пока на три города федерального значения - Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Так значит, что можно аналогичным образом вызвать наряд и выдворить нарушителей с придворовой территории? Но, увы, такой алгоритм не сработает. Дело в том, что запрет Минтранса не относится к сфере ПДД и не является дополнением в автомобильные статьи КоАП РФ. Иными словами, контроль над исполнением приказа могут осуществлять городские префектуры или отделы муниципальных администраций.

В любом случае, разумно будет начать с подачи жалобы в управляющую компанию своего дома. С помощью администрации можно будет, к примеру, установить лицензирующий орган, относящийся к тем такси, которые заполонили вашу парковку. ТСЖ или управляющая компания должны будут также направить вашу жалобу вверх по инстанциям и одновременно связаться с нарушителем и поставить его в известность, что он нарушает приказ Минтранса №199 от 17.05.2018 года. Иногда обычной беседы с нарушителем бывает достаточно, чтобы он перегнал свой автопарк с придворовой территории на специализированную городскую парковку.

А вот на машины каршеринга приказ Минтранса № 199 не распространяется, поскольку договор каршеринга является по сути соглашением краткосрочной аренды транспортного средства. И тем не менее, все опять-таки в руках жильцов - на собрании собственников можно принять внутреннее правило о парковке машин каршеринга вне дворовой территории. С другой стороны, правда и то, что нарушитель может оспорить это постановление в суде.

Отметим и еще один важный нюанс - за нарушение правил, установленных вышеупомянутым приказом, на сегодняшний день пока никакой административной ответственности не предусмотрено. Меры воздействия, как мы выяснили, все еще прорабатываются. Однако это не означает, что на индивидуальных предпринимателей, превративших дворовую территорию в парковку своего частного таксопарка или парка развозных грузовиков, не удастся в конце концов найти управу.

Повторимся - действовать следует через муниципальные органы, которые должны будут зафиксировать факт стоянки такси или развозного фургона в дворе жилого дома более девяти часов, что является нарушением нормы о лицензировании пассажирских перевозок.

Впрочем, считают эксперты, логика развития транспортной инфраструктуры в крупных городах такова, что фактическое административное наказание за неисполнение приказа Минтранса №199 в конечном счете будет определено, и явно будет для юридических лиц внушительным.