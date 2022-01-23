Депутат Госдумы Шеремет: Слова главы ВМС ФРГ о Крыме - сигнал Западу

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что слова главы ВМС ФРГ Кай-Ахима Шенбаха о Крыме являются сигналом Западу. Напомним, немецкий вице-адмирал сказал, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.

"Наконец-то здравомыслие проснулось. Пора прекращать политические игры и признать российский статус Крыма", - цитирует Шеремета РИА Новости.

Народный избранник уверен, что рано или поздно европейцы признают, что Крым - территория РФ. "Крым всегда был, есть и будет русским. И пускай себе зарубят это на носу те, кто пытается использовать Крым для введения санкций и давления на Россию", - добавил депутат.