Финансист Финогенова назвала условия выхода на пенсию в 2022 году

В 2022 году выйти на пенсию смогут женщины, достигшие возраста 56,5 года, и мужчины в возрасте 61,5 года. Речь в данном случае идет о страховой пенсии по старости.

Как известно, с 2019 по 2028 годы предусмотрен десятилетний переходный период по повышению пенсионного возраста.

"Начиная со второго полугодия 2019-го по второе полугодие 2022-го пенсионный возраст начал "сдвигаться" в сторону увеличения с шагом полгода - год. В 2024-ом пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году - 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, и, наконец, в 2028 году - достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин", - напомнила агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Для того, чтобы получать страховую пенсию, нужно иметь рабочий стаж. В нынешнем году он должен составлять 13 лет, с постепенным увеличением на один год до 2024 года. Тогда значение необходимого стажа достигнет 15 лет и больше повышаться не будет. Также необходимо наличие определенного количества пенсионных коэффициентов: в 2022 году - не менее 23,4.

Право на досрочный выход на пенсию имеют несколько категорий россиян. Например те, у кого выработан большой стаж - не менее 42 лет (у мужчин) и 37 лет (у женщин). При таком стаже мужчины могут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, что досрочно выйти на пенсию могут и многодетные мамы. Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Если у мамы четверо детей, то право на пенсию у нее возникает в 56 лет. А если у мамы пятеро детей, то она сможет оформить пенсию в 50 лет.